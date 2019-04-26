Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9445
  • 6,6374
  • 245.812
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika: Esenyurt'ta bir inşaattan dolayı çevredeki binalar boşaltıldı

Son dakika: Esenyurt'ta bir inşaattan dolayı çevredeki binalar boşaltıldı

Son dakika: Esenyurt'ta bir inşaattan dolayı çevredeki binalar boşaltıldı

Son dakika... Esenyurt'ta, bir inşaattan dolayı yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği belirtildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. 

Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır. " 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi
Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
İngilizlerin meşhur Fırında Fasülye Tarifi´yle karşınızdayız. Bizim fırında fasülyemize çok benzeyen

Fırında Fasülye Tarifi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

44. çocuğunu doğurdu eşi evi terketti

Tenis topu büyüklüğündeki elmas rekor fiyata satılamayacak