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  3. Esenyurt'ta akılalmaz olay! Olmaz olsun böyle baba
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:30 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta akılalmaz olay! Olmaz olsun böyle baba

Esenyurt'ta akılalmaz olay! Olmaz olsun böyle baba

İstanbul Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.’nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.

Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.

(İHA)

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