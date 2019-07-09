Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesinde yangın

Esenyurt ISISO Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastiklerin yanması nedeniyle etrafı yoğun duman kaplarken, çalışanlar panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören sanayi sitesindeki çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle ekipler zaman zaman zorlansa da, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, ekipler ayrıca yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(İHA)