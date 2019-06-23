Esenyurt Güngören 23 Haziran seçim sonuçları:Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Esenyurt Güngören son dakika seçim sonuçları ve 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sorularına tüm İstanbullular kitlenmiş durumda. Oy veren vatandaşlar internette oy dağılımına ilişkin araştırmalar yapıyor. 31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye çıktı.Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Esenyurt Güngören son dakika seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı için haberimizi okuyabilirsiniz..

ESENYURT GÜNDÖREN SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Esenyurt Güngören seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Esenyurt Güngören seçim sonuçları ve 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım oy oranı henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklandığı zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

ESENYURT SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Esenyurt Güngören seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? merak ediliyor. Saat 17:00 itibariyle oy verme işlemleri bitecek ve seçmenin tercihi belli olacak. Oy sayımı işlemlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları belli olacak.

23 HAZİRAN 2019 SEÇİMİNDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

23 Haziran 2019 seçimlerinde oy kullanmama cezası henüz netlik kazanmadı. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

23 HAZİRAN OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti ödemesi Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.