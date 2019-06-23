Esenler Gaziosmanpaşa son dakika seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Esenler Gaziosmanpaşa son dakika seçim sonuçları merak edilmeye başladı. İstanbul'un gözde ilçeleri için milyonlarca seçmen yeniden sandık başına gidiyor. İstanbul'da yapılan seçimlere 18 yaşını aşmış her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının katılılabiliyor. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunlu olup bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai işlemler uygulanıyor. Peki Esenler Gaziosmanpaşa son dakika seçim sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı belli oldu? diye merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

ESENLER GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Esenler Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Esenler Gaziosmanpaşa 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım oy oranı henüz belli olmadı. 23 Haziran Binali Yıldırım oy oranı açıklanır açıklanmaz buradan öğrenebilirsiniz.

ESENLER SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA NELER OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Esenler’de kayıtlı toplam 307 bin 19 seçmenden 257 bin 467’si 900 sandıkta oy kullandı. Oyların 245 bin 928’i geçerli sayıldı. Ak Parti yüzde 65.48, İYİ Parti yüzde 17.32, HDP yüzde 8.84, Saadet Partisi yüzde 4.45, Mustafa Kaplan yüzde 1.35 ve DSP yüzde 0.95 oy aldı.

Ak Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu 161 bin 29 oy alarak Esenler Belediye Başkanı seçildi. İYİ Partili rakibi Mustafa Yılmaz 42 bin 598 oy alabildi. HDP adayı Gülsüm Öztürk 21 bin 740, Saadet Partisi adayı Tuğrul Yalçınkaya 10 bin 947, bağımsız aday Mustafa Kaplan 3 bin 331 oy, DSP adayı İshan Koç 2 bin 329, BTP adayı Hacı Çınar bin 616 oy, DP adayı Satılmış Kandemir 804 oy, TKP adayı Atakan Boyoğlu 787 oy ve Vatan Partisi adayı Oktay Şahin 747 oy alabildi.

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde partiler ittifaka giderken ilçelerde tablo biraz daha farklı oldu Gaziosmanpaşa için partiler genellikle kendi adaylarını çıkarmayı tercih ederken bazı partiler ittifakı burada da sürdürdüler.

Seçimlerde AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta yüzde 52,21 oy oranıyla birinci oldu. CHP adayı Erkan Kaya yüzde 33,35 oy olarak ikinci, Saadet Partisi adayı Bilal Ay yüzde 8,88 alarak üçüncü oldu.