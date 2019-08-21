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  3. Esad'a rest: Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor 

Esad'a rest: Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor 

Esad'a rest: Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Bir an önce siyasi sürece odaklanmamız lazım. Zaten eylülde Türkiye- Rusya-İran üçlü zirvesi gerçekleşecek” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, bu saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının sürdüğü bilgisini vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni yapacaklarını vurguladı ve “9. Gözlem Noktası’nı başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok” dedi. 

Harekat planı hazır 

Çavuşoğlu, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatına ilişkin şunları söyledi:  “İkinci Münbiç süreci olmaz. Farklı düşündüğümüz alanlarda tabii ki biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olmazsa kendi planımız hazır.”

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