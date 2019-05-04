Erzurum'un Tortum ilçesinde ahır çöktü: Ölü ve yaralılar var

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere Mahallesi'nde bir ahırın çatısı yapım sırasında çöktü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlisinin yanı sıra jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede enkaz altında kalanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen diğer 3 kişiden biri de yolda hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.