Erzurum'dan 7 ayda 11,6 milyon dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı 2020 Ocak - Temmuz Dönemi Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 7 ayında 11,6 milyon dolarlık ihracat, 16,6 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 28,3 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi.

DIŞ TİCARET PAYI YÜZDE 4.15’E YÜKSELDİ

Erzurum’dan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 28 milyon 325 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri Kovid-19 sebebiyle geçen yıla göre yüzde 7,98 oranında düşüş kaydetti. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında dış ticaret payı yüzde 3.42’den yüzde 4.15’e yükseldi.



İHRACAT DEĞERİ YÜZDE 2,1 ORANINDA GERİLEDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da Ocak - Temmuz 2020 döneminde 11 milyon 634 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 2,1 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak - Temmuz döneminde 11 milyon 889 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.



16,6 MİLYON DOLARLIK İTHALAT

Erzurum’da Ocak - Temmuz döneminde 16 milyon 691 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 11,7 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak - Temmuz döneminde 18 milyon 893 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 41,07, ithalat payı ise yüzde 58,92 oldu.





