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Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele

Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele

Erzurum'un Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece yoğunluk gösteren kar yağışında ulaşıma kapanan 8 mahallenin yolu açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.

İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.

(AA)


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