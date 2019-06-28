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  3. Erzurum'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Erzurum'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Erzurum'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum'daki soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.N'nin (26), Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

(AA)

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