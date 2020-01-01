Erzurum'a şehit ateşi düştü

Kaya’nın (27) Erzurum’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, Rahmi Kaya’nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını ve dedelerinin kardeşinin 1969’da Van’da şehit olduğunu söyledi. Taner Kaya, “Rahmi, Barış Pınar Harekatı’na sevinerek gitmişti ama şehit oldu. Vatan sağ olsun” dedi.

(DHA)