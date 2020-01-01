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  3. Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'a şehit ateşi düştü

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı’nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Kaya’nın (27) Erzurum’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, Rahmi Kaya’nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını ve dedelerinin kardeşinin 1969’da Van’da şehit olduğunu söyledi. Taner Kaya, “Rahmi, Barış Pınar Harekatı’na sevinerek gitmişti ama şehit oldu. Vatan sağ olsun” dedi.

(DHA)


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