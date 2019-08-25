Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı

Yapımına 6 yıl önce başlanan ve 1250 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olacak Erzurum Şehir Hastanesindeki çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip Erzurum Şehir Hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi.  Sağlık Bakanlığının, Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projeleri arasında yer alan hastanenin bin 250 olan yatak kapasitesi ihtiyaç durumunda 3 bine çıkarılabilecek.

Toplam 264 bin metrekare alanda inşa edilen ve 6 binadan oluşacak hastanenin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, hastanedeki incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, "çevre dostu" olarak inşa edilmesi nedeniyle "Leed Gold" sertifikası almaya hak kazanan hastanede vatandaşlar için her türlü konforun düşünüldüğünü söyledi.

Hastaneye giden yol ve alt geçitlerin bir an önce tamamlanması için ilgili kurumları uyardıklarını, hummalı çalışmalarla hastanenin kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Akdağ, "Sağlık Bakanlığımız, hastanenin yapımı ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı ile ilgili her konuda yakın ilgi gösterdi. İlettiğimiz hiçbir talebi geri çevirmeyen Sağlık Bakanımıza ve yetkililere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin bu eserde büyük emeği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de büyükşehirlerin bir kısmında olduğu gibi Erzurum’da da hizmete sunulacak şehir hastaneleri ülkenin sağlık sistemine büyük katkı sağlayacak. 2002 öncesi Türkiye'de hastanelerde rehin tutulan ve ilaç kuyruklarında binbir türlü sıkıntılarla ilaç bulamadan evine dönmek zorunda kalan insanları unutmadık. Bugün hastanelerimizde her türlü konfor var. Otoparkları, vale hizmeti, teknolojik alt yapısı ve her türlü tefrişatıyla, insanımız hak ettiği sağlık hizmetine kavuştu. Hemşehrilerimize böyle devasa bir hizmeti sunmamızı nasip eden Cenabıhakka şükrediyoruz."

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Vartolu tüm gelirini bağışladı
Onur Büyütopçu'dan Seda Sayan itirazı
'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'
Polemik sürüyor: Medya maymunluğu yapma
Sezen Aksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
<p>Alınan bilgiye göre, Battalgazi Merkez Beydağı Mahallesi´nde oturan Ali Uzan, evinin kilerindeki

Eve Giren Yılanı Buzdolabında Yakaladılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara’nın seçkin fırsatlarını sizin için derledik...

Bakın neresi... Bu fotoğraflar bu hafta çekildi