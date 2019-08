Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip Erzurum Şehir Hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi. Sağlık Bakanlığının, Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projeleri arasında yer alan hastanenin bin 250 olan yatak kapasitesi ihtiyaç durumunda 3 bine çıkarılabilecek.

Toplam 264 bin metrekare alanda inşa edilen ve 6 binadan oluşacak hastanenin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, hastanedeki incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, "çevre dostu" olarak inşa edilmesi nedeniyle "Leed Gold" sertifikası almaya hak kazanan hastanede vatandaşlar için her türlü konforun düşünüldüğünü söyledi.

Hastaneye giden yol ve alt geçitlerin bir an önce tamamlanması için ilgili kurumları uyardıklarını, hummalı çalışmalarla hastanenin kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Akdağ, "Sağlık Bakanlığımız, hastanenin yapımı ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı ile ilgili her konuda yakın ilgi gösterdi. İlettiğimiz hiçbir talebi geri çevirmeyen Sağlık Bakanımıza ve yetkililere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin bu eserde büyük emeği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de büyükşehirlerin bir kısmında olduğu gibi Erzurum’da da hizmete sunulacak şehir hastaneleri ülkenin sağlık sistemine büyük katkı sağlayacak. 2002 öncesi Türkiye'de hastanelerde rehin tutulan ve ilaç kuyruklarında binbir türlü sıkıntılarla ilaç bulamadan evine dönmek zorunda kalan insanları unutmadık. Bugün hastanelerimizde her türlü konfor var. Otoparkları, vale hizmeti, teknolojik alt yapısı ve her türlü tefrişatıyla, insanımız hak ettiği sağlık hizmetine kavuştu. Hemşehrilerimize böyle devasa bir hizmeti sunmamızı nasip eden Cenabıhakka şükrediyoruz."



AA