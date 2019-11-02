Erzincan'da PKK sığınağında malzemeler ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Kemah İlçesi Dereköy Köyü Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak, tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında arama-tarama faailiyeti gerçekleştirilen 12 ayrı noktada 3 sığınak-mağara ile 5 barınak bulundu.

Buralarda yapılan aramada 3 jenaratör, akü, 44 büyük boy pil, 10 cep telefonu bataryası, 2 kilogram gübre, 80 metre kablo, 2 şemsiye, 5 not defteri, 8 çift ayakkabı, 20 soba borusu, 4 mont, 3 pantolon, 1 kazma, 2 kürek, 2 demir kazık, 3 metre urgan, 1 takım lokma anahtarı, 2 el feneri, 1 tavla, 5 çaydanlık, 1 tencere ile çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğerleri olay yerinde imha edildi.

(DHA)