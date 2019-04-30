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  3. Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Erzincan merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, aralarında bir dekanın da bulunduğu 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan çoğunluğu akademisyenlerden oluşan ve aralarında bir fakültenin dekanının da bulunduğu 19 öğretim görevlisinden 3'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 14'ü aktif görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen 18 akademisyen ile bir memur emniyete götürüldü. Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı. 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılardan 15'i sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 2 akademisyen ile bir memur ise tutuklandı.

AA

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