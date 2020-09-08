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  3. Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı
08 Eylül 2020 Salı 15:05 | Son Güncelleme:

Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunlarını hedef alarak haddini aşan sözler sarf etti. İmam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayan Mütercimler'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Dün akşam Haber Global TV'de Saynır Tezel'in moderatörlüğündeki programa konuk olarak katılan Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına ilişkin akılalmaz ifadeler kullandı. Haddini aşarak İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler'in sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı.

Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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