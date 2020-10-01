01 Ekim 2020 Perşembe 11:26 | Son Güncelleme:
Ermenistanlı askerlerde büyük panik: SİHA'yı görünce tüydüler
İHA
Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı topraklarını almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.
Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5'inci gününde devam ediyor.
İHA'da yer alan haberde, işgalci Ermeni güçler Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruluyor.
İŞGALCİ ERMENİLERİN KAÇMA ANI KAMERADA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan'a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.