Ermenistanlı askerlerde büyük panik: SİHA'yı görünce tüydüler

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5'inci gününde devam ediyor.

İHA'da yer alan haberde, işgalci Ermeni güçler Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruluyor.

İŞGALCİ ERMENİLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan'a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.