Erler sıkı tedbirlerle birliğe teslim ediliyor

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk edilen acemi erlerin AŞTİ Otogarı’nda, ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri alınıyor. Sağlık kontrolünden geçmeyi başaran acemi erler dezenfekte edilmiş hizmet araçlarına bindiriliyor. Erler, nizamiyeden Kayıt Kabul Merkezine gönderiliyor. Merkezde, acemi erler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemleri yapılıyor.

14 GÜN KARANTİNA



Kamuflajları teslim edilen acemi erler, komutanlık içerisinde belirlenen izole bir alanda 14 gün karantinada tutuluyor. Karantina süresi dolan erler, vatani görevini yapmaya başlıyor.