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  3. Erik çekirdeğini taş sanıp çocuğa darbeden şüpheli hakkında yakalama kararı

Erik çekirdeğini taş sanıp çocuğa darbeden şüpheli hakkında yakalama kararı

Erik çekirdeğini taş sanıp çocuğa darbeden şüpheli hakkında yakalama kararı

Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüphelinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz kabul edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan U.Ö'nün, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itirazı değerlendirdi. İtirazın kabulüne karar veren hakimlik, şüpheli U.Ö. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da 28 Nisan'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli U.Ö, gözaltına alınmıştı. Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vermiş, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

(AA)

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