Eri miğferle öldüren asker kripto FETÖ'cü!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, hükümlü eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Hancı’nın, Gemlik’te görev yaparken, 2018 Haziran’da nöbet tutan er Gökhan Kılıç’ı cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu ve 15 yıl hapis aldığı belirtildi. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan Hancı’nın ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı ve aramalar yaptığı tespitine yer verildi. Şimdiye kadar deşifre olmayan ve ankesör soruşturmasına takılan Hancı’nın Bank Asya’da hesabının bulunmadığı, ByLock kullanıcısı olduğuna dair bir kanıta rastlanmadığı belirtildi.

10 yılla yargılanıyor

Örgütün kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesinde yüksek lisans yapan Hancı’nın, FETÖ’nün içinde yer aldığı ve örgütün deşifre edilmesinin önüne geçtiği değerlendirildi. Hancı, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.