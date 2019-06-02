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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 04:41

Eri miğferle öldüren asker kripto FETÖ'cü!

Eri miğferle öldüren asker kripto FETÖ'cü!

Bursa’da nöbet sırasında telefonla konuşan erin başına miğferle vurarak öldüren başçavuş Osman Hancı, FETÖ’nün mahrem yapılanmasından çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, hükümlü eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Hancı’nın, Gemlik’te görev yaparken, 2018 Haziran’da nöbet tutan er Gökhan Kılıç’ı cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu ve 15 yıl hapis aldığı belirtildi. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan Hancı’nın ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı ve aramalar yaptığı tespitine yer verildi. Şimdiye kadar deşifre olmayan ve ankesör soruşturmasına takılan Hancı’nın Bank Asya’da hesabının bulunmadığı, ByLock kullanıcısı olduğuna dair bir kanıta rastlanmadığı belirtildi. 

10 yılla yargılanıyor 

Örgütün kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesinde yüksek lisans yapan  Hancı’nın, FETÖ’nün içinde yer aldığı ve örgütün deşifre edilmesinin önüne geçtiği değerlendirildi. Hancı, 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. 

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