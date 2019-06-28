Eren'in anısına rüya uçağın adı 'Maçka'

Gürkan ATA

Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini sosyal medya hesabından soran THY’ye uçağın isminin şehit Eren Bülbül olması adına 150 binden fazla paylaşımda bulunuldu. Bunun üzerine rüya uçağa Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün anısına memkeleti “Maçka” adı verildi. THY’nin açıklamasında, “İlk uçuşumuz da Trabzon’a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren’i ziyaret edeceğiz” denildi. Bu arada BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da eğitimde kullanılan SİHA’lardan birine Eren’in adını verdiklerini duyurmuştu.

‘İyi ki varsın’ anonsu

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Sabah hayal ettik, akşam gerçek oldu. Pilot ‘İyi ki varsın Eren’ diye anons yapacak” diye konuştu.

Boeing 787-9 Dreamliner’ın İstanbul-Trabzon seferinin 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Eren Bülbül (15), Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de erzak çalan PKK’lı teröristlerin girdikleri evi askerlere gösterirken açılan ateşle şehit olmuştu.