Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,78
  • 6,5715
  • 263.762
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eren'in anısına rüya uçağın adı 'Maçka'

Eren'in anısına rüya uçağın adı 'Maçka'

Eren'in anısına rüya uçağın adı 'Maçka'

Türk Hava Yolları’nın teslim aldığı ‘Boeing 787-9 Dreamliner’ın ilki önceki gün filoya katıldı. Şirket uçağın ismini belirlemek için anket başlattı.

Gürkan ATA

Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini sosyal medya hesabından soran THY’ye uçağın isminin şehit Eren Bülbül olması adına 150 binden fazla paylaşımda bulunuldu. Bunun üzerine rüya uçağa Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün anısına memkeleti “Maçka” adı verildi. THY’nin açıklamasında, “İlk uçuşumuz da Trabzon’a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren’i ziyaret edeceğiz” denildi. Bu arada BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da eğitimde kullanılan SİHA’lardan birine Eren’in adını verdiklerini duyurmuştu. 

‘İyi ki varsın’ anonsu

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Sabah hayal ettik, akşam gerçek oldu. Pilot ‘İyi ki varsın Eren’ diye anons yapacak” diye konuştu. 

Boeing 787-9 Dreamliner’ın İstanbul-Trabzon seferinin 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Eren Bülbül (15), Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de erzak çalan PKK’lı teröristlerin girdikleri evi askerlere gösterirken açılan ateşle şehit olmuştu.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Antalya´nın Kaş ilçesinin bir beldesi olan Kalkan, ülkemizin en beğenilen kıyı kentlerinden biri.

Dünyanın Yıldızlara En Yakın Yeri: Kalkan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı!

JÖAK'tan nefes kesen tatbikat