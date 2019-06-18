Eren'i şehit eden terörist saldırı anını anlattı

"Pişmanım" diyen B.D (29), Maçka’da Eren Bülbül’ün evinden nasıl erzak çaldıklarını ve sonrasında Bülbül’ün evini kontrole gelen jandarma ekibinin takip edilerek nasıl pusuya düşürüldüğünü anlattı. B.D, Aras kod adlı grup lideri ile de kendisinden daha “kıdemsiz” olmasına rağmen, grup lideri olduğu için rahatsız olduğunu da söyledi.

İtirafçı terörist ifadesinde Eren Bülbül’ün Maçka kırsalındaki evlerinden nasıl erzak çaldıklarını şöyle anlattı: “Eve geldiğimizde yüklü miktarda erzakın olduğunu gördük. Hep birlikte bu erzakları bulunduğu yerden çalarak yaklaşık 100 metre evin üstündeki patikadan taşıyarak bıraktık. Bu şekilde 3-4 sefer yaparak tüm malzemeyei evden çıkarttık. Daha sonra bu malzemeleri 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan başka bir noktaya gömdük.”

EREN’i RADYODAN DUYDUK

“11 AĞUSTOS 2017’de Cudi ve Sorej ile Ayşe Bülbül’ün evinden aldığımız malzemelerini gömdüğümüz bölgeye taşıdığımız esnada, herhangi bir iz bırakıp bırakmadığımızı kontrol etmek için aynı gün yanımızdan ayrıldı. Daha sonra silah sesi duyduk ve bir saat sonra Sudi ve Sorej yanımıza geldi. Evin önündeki askere ateş ettiklerini, karşılık verilince kaçtıklarını söyledi. Bu olayda bir sivil vatandaşın (Eren Bülbül) öldüğünü biz radyodan duyduk.”

(Star)