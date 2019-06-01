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01 Haziran 2019 Cumartesi 18:46 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:50

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

(AA)

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