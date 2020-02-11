Erdoğan'dan annelere telefon 

İçişleri Bakanı Soylu’nun evlat nöbetindeki aileleri ziyaret sırasında Başkan Erdoğan da ailelerle tek tek görüntülü konuştu.

Ailelerden Süleyman Aydın, “İçişleri Bakanımız bize umut verdi, sabırlı olmamızı çocuklarımızı getireceklerini, iğne ile kuyu kazdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanımız da, haklı bir davamız olduğunu söyledi, sabırlı olmamızı ve çocuklarımızı bize kavuşturacaklarını dile getirdi. Bu yüzden umudumuz daha da yükseldi” dedi.