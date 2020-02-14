Başkan Erdoğan ülkede manşet: İslam dünyasının lideri hoş geldin

Pakistan’ın yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İslamabad’a gidişini Türkçe olarak "İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin" ifadeleri ile okuyucularına duyurdu.

TRT Haber'in aktardığına göre, Daily Ittehad gazetesi, Erdoğan’ın Pakistan ziyareti için özel ek çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında Başkan Erdoğan’ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın arka planında Sultanahmet Camii ile İslamabad’ın simgelerinden Faysal Camii’ne yer verildi.

"SAMİMİ VE YARDIMSEVER BİR LİDER"

İngilizce ve Urduca olarak Başkan Erdoğan’dan övgü ile bahsedilen ekte, Erdoğan’ın “samimi ve yardımsever bir lider” olduğu belirtildi. Öte yandan, ziyaretin Türkiye ve Pakistan ilişkileri açısından önemi vurgulandı.

Daily Ittehad’ın son sayfasında ise, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile yapılan röportaja yer verildi. Röportajda, Pakistan'da terör örgütü FETÖ'den temizlenerek Maarif Vakfı'na devredilen okullardaki başarı ve bunun ülkenin gelişimine olumlu etkisi anlatıldı.