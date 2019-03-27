Erdoğan, Gülberen isimli küçük hayranının hediyesini canlı yayında gösterdi

"Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülberen Yiğit. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. TV'den her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime Tayyip Dede dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Bu yüzden size veriyorum. Sizler de bu bileklik ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanı Allah sizi eksik etmesin. Cumhurbaşkanım eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz."