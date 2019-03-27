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  3. İlk kez anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz

Erdoğan, Gülberen isimli küçük hayranının hediyesini canlı yayında gösterdi

Erdoğan, Gülberen isimli küçük hayranının hediyesini canlı yayında gösterdi

Bir televizyon kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülberen isimli küçük hayranının hediyesini canlı yayında gösterdi.

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"Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülberen Yiğit. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. TV'den her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime Tayyip Dede dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Bu yüzden size veriyorum. Sizler de bu bileklik ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanı Allah sizi eksik etmesin. Cumhurbaşkanım eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz."

CumhurbaÅ?kanÄ± ErdoÄ?ana sÃ¼rpriz hediye

Gülberen gözlerinden öpüyorum. İnşallah izliyorsundur. Üzerinde kalplerinde olduğu bileklik. Gözlerinden öpüyorum, inşallah bu seçimlerin en büyük sermayesi olur.

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