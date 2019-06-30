Erdemir'in çeliği yeniden hayat buldu

Bu yıl ‘Çelik ve Çocuk/Çocukluk’ temasıyla düzenlenen yarışmanın Tophane-i Amire’de gerçekleştirilen ödül töreninde, 107 başvuru arasından seçilen 18 heykel çalışması ödül almaya hak kazandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Berke Uysal ‘Nasıldı Çocukluk’ eseriyle birincilik ödülünün, yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Ömer Kasımoğlu ‘Tempus Fugit’ eseriyle ikincilik ödülünün ve Anadolu Üniversitesi’nden Alena Firsanova ise ‘Çocukluk’ eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.