Entübe hasta ne demektir?Türkiye'de entübe hasta sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı entübe hasta verileri!

Entübe hasta ne demektir? Tıp literatüründe bulunan kelimelerden biri olan entübe hakkında vatandaşlar bilgi almak istiyor. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarını açıklamasının ardından "Türkiye'de entübe hasta sayısı kaç?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası birçok sağlık terimi hayatımıza girdi. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENTÜBE NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarını ardından entübe hastalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Konuyu ilgiyle takip eden kişiler entübeyle ilgili bilgi almak istiyor.

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Entübasyon uygulanan hastaya entübe hasta denir. Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" denir.

TÜRKİYE'DE ENTÜBE HASTA SAYISI KAÇ?

4 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'de entübe olan hasta sayısı 909'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ise şu şekilde;

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.