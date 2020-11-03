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03 Kasım 2020 Salı 17:49 | Son Güncelleme:

Enkazdan 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı'dan acı haber

Enkazdan 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı'dan acı haber
AA

İzmir'deki yıkıcı depremin enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkazından 26 saat sonra çıkarılan 62 yaşındaki Helim Sarı, Ege Üniversitesi Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

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