Engelli çocukların ailelerine nefes saati

Bülent ŞANLIKAN

Engellilerin sosyalleşmesi ve eğitimi için 2011’de ‘nefes aldırma’ projesi kapsamında Engelliler Sarayı’nı açan Bağcılar Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştidi. 37 branşta eğitim verilen merkezden 7 bin 500 kişi faydalandı. 300’e yakın kursiyer meslek öğrenerek iş sahibi oldu. İlçedeki engellilerin anne babaları da merkez sayesinde rahat bir nefes alma imkanına kavuştu. AKŞAM, üç yetişkin engelli çocuğu olan Değer çiftinin bir gününe şahitlik etti. Genetik hastalık nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen İbrahim (41), Sinan (38) ve Yasemin Değer (28) kardeşler evlerinden özel araçla alınarak Engelliler Sarayı’na götürüldü. Ebeveynleri de ders saatlerinde kendilerine zaman ayırma fırsatı buldu.

ÇAY İÇMEYE ZAMAN YOK

Engelliler Sarayı’nın 3 çocuğunun da hayatını değiştirdiğini belirten baba Aydın Değer, “Çocuklarımın tedavisi için 1984’te Kastamonu’dan İstanbul’a geldik. Daha önce yazın çocuklarımı parka götürüyordum. Kışın 6 ay evden dışarı çıkamıyorlardı. Bütün gün yanlarındaydık. Çay bile içecek zamanımız yoktu. Böylesine muhteşem bir merkezin ilçemizde kurulmasının ardından nefes alma imkanı bulduk” diye konuştu.

Değer çifti, evden özel araçla alınan 3 çocuğunu gönül rahatlığıyla Engelliler Sarayı'na bırakarak alışverişe gitti.

Çocuklarımın mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor

Daha önceden çocuklarının yanından bir dakika bile ayrılamadığını söyleyen anne Habibe Değer, “Bu merkez sayesinde çocuklarım hem ihtiyaç duydukları eğitimleri alıp sosyalleşebiliyorlar hem de biz o arada günlük işlerimizi halledebiliyoruz. Bu çok büyük ve anlamlı bir hizmet. Mutlu olduklarını görmek beni de mutlu ediyor” ifadesini kullandı.

İŞTE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

25 özel atölye odasında eğitim

Engelleri ortadan kaldıran bina özel olarak dizayn edildi. Tüm engellilerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap veren merkez, 180 araçlık kapalı otopark, geniş fuaye alanları, sinema-tiyatro-konferans salonları ve pasta-resim gibi 25 atölye odasını bünyesinde barındırıyor.

Burası bizim dua kaynağımız

Engellileri sosyal yaşamla buluşturduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şöyle konuştu: “Bağcılar’ın dua kaynağı burası. Meslek atölyelerinden duyu algı odalarına kadar birçok dalda hem eğitim hem rehabilitasyon hizmetini yürütüyoruz. İmkân verilince çok şey başardıklarına da şahit oluyoruz. Zorluklar yaşayan anne ve babalarının dinleneceği, rahat edeceği huzur ortamlarını kendilerine sağlıyoruz.”