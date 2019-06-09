Engel tanımayan şampiyonlar

BÜLENT ŞANLIKAN

Türk Milli Takımı adına İsviçre’de yarışan ve madalya kazanan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcuları, İsviçre’nin Nottwil kentinde düzenlenen Grand Prix yarışlarında ülkemizi gururlandırdı. Milli sporcular altın, gümüş ve bronz madalya aldı. T53 kategorisi kadınlar 400 metrede altın, 800 metrede ise bronz madalya kazanan Hamide Doğangün ile F46 gülle atmada gümüş madalya alan Hamza Doğan başarıya imza attı. Hedefleri ise Dubai’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. “Sporla yeniden doğduk. Bizimle aynı kaderi paylaşan kardeşlerimize sesleniyoruz: Ülkemizde her engelliye göre spor var. Siz de aramıza katılın” diyen milliler azmin zaferini AKŞAM’a anlattı.

“Atletlerimizin başarılarıyla gururlanıyoruz”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “RİO Olimpiyatlarında ülkemizi Bağcılarlı engelli atletler temsil etti. Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli takımın 19 madalyasından 7’sini bizim atletlerimiz kazandı. Dubai’deki Para Atletizm Grand Prix’inde de 2 altın 3 gümüş madalya kazandılar. Yine her yıl İstanbul Maratonunda İlk 3’ü sporcularımız paylaşıyor. Bedensel Engelli Basketbol Takımımızda ilçemizi Süper Lig’de başarıyla temsil ediyor” diye konuştu. Başarılı sporcuların, diğer engelli arkadaşlarına güzel örnek olduklarını da kaydeden Çağırıcı, “Onların başarılarına özenen kursiyerlerimiz müzik, sanat, resim, edebiyat gibi nice branşta birbirinden güzel eserlere imza atıyorlar” dedi.

Yeteneklerinizin farkına varın

“34 yaşındayım, F-46 gülle atma sınıfında yarıştım. Sol kolumda doğuştan gelen bir engelim var. Ancak bunu hayatımın hiçbir döneminde engel olarak görmedim. Özellikle spora başladıktan sonra kendime olan güvenim arttı. Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkemizi bu branşta madalya getirmek. İsviçre’deki organizasyonda ikinci oldum. Ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın kendi yeteneklerinin farkına varıp zaman kaybetmeden spora başlamalarını tavsiye ediyorum.”

Sporcularım için tavşanlık yapıyorum

Eşinin ısrarı sonucu Adana’dan İstanbul’a göç eden engelli sporcu Ömer Cantay hayallerini gerçekleştirerek milli takım antrenörü oldu. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’nda spor hocalığı yapan Cantay, elinden tuttuğu engellileri Türkiye’de, Avrupa’da ve olimpiyatlarda şampiyon yaptı. Cantay, başarısının sırrını ise “Sporcularım için tavşanlık yapıyorum. Onlar kovalıyor ben kaçıyorum” diyerek açıkladı.

ÇALIŞMAlARIN MEYVESİNİ ALDIM

“2002'de geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda engelli oldum. Engelli arkadaşlarımız kendilerini eve mahkum etmesinler. Onlara sunulan fırsatları mutlaka değerlendirsinler. Dünya şampiyonası öncesinde aldığım derece bana iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Bir taraftan bedenimiz ile bir taraftan da tekerlekli sandalye ile mücadele ediyorsunuz. Ancak çalışmalarımızın meyvesini alınca dünyalar bizim oluyor. Engelleri eşimle birlikte aşıyoruz. Tekerlekle Sandalye Atletimiz branşında 100 - 400 - 800 ve 1500 yarışlarında start aldım. Grand Prix yarışlarında 800 metrede bronz madalya kazandım. 400 metrede ise altın madalya sahibiyim.”

HER ENGELLiYE UYGUN SPOR VAR

“25 yaşındayım. Doğuştan bedensel engelliyim. 2012 yılında bir aile dostumuzun tavsiyesini üzerine spora başladım. Hayatım spora başladıktan sonra tamamen değişti. Dünya barajını aşabilmek için İsviçre’de yarıştım. Bütün engellilere spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Spor müthiş bir özgüven sağlıyor. Her engelliye göre mutlaka bir spor vardır. Spor yapmadan önce ben ne yaparım ne diye düşüyordum. Şimdilerde ise daha umutlu bir şekilde hayatıma devam ediyorum.”