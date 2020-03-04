Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0963
  • 6,7834
  • 322.096
  • 111644
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son deprem nerede oldu" Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son zamanlarda yaşanan depremler nedeni ile vatandaşlar sıklıkla "Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman oldu?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremler listesini yayınlıyor. Kandilli'nin son verilerine göre, saat 14:33'te Türkiye İran Sınır Bölgesi'nde 4.1 şiddetinde, saat 15:28'de Manisa Kırkağaç'ta 3 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son gerçekleen depremler...

En son deprem nerede oldu? sorusunun yanıtı gündemde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından son gerçekleşen depremler anlık olarak yayınlanıyor. Depremin tarihi, saati, enlem, boylam, derinlik, yer ve büyüklük bilgileri de paylaşılıyor.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli'nin son verilerine göre, saat 14:33'te Türkiye İran Sınır Bölgesi'nde 4.1 şiddetinde, saat 15:28'de Manisa Kırkağaç'ta 3 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son gerçekleen depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Can Yaman hayranını darp etti mi? O hayran konuştu!
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya ret!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p>Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi, Kızıların Caddesi üzerinde meyd

Kaza sonrası araç sürücü: “Beni tutuklasınlar, cezaevine atsınlar, beni assınlar, yeter ki o kadına bir şey olmasın'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Silivri'deki yat yangınına ABD savaş gemisi müdahale etmiş

İşte nükleer silahlara sahip ülkeler ve nükleer güçleri