En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son deprem nerede oldu? sorusunun yanıtı gündemde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından son gerçekleşen depremler anlık olarak yayınlanıyor. Depremin tarihi, saati, enlem, boylam, derinlik, yer ve büyüklük bilgileri de paylaşılıyor.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli'nin son verilerine göre, saat 14:33'te Türkiye İran Sınır Bölgesi'nde 4.1 şiddetinde, saat 15:28'de Manisa Kırkağaç'ta 3 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son gerçekleen depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ