En çok kuş Kars'ta sayıldı

Kars'taki sayımlarda 117 türden 3 bin 80 kuş kaydedildi. Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası başta olmak üzere Ani, Sarıkamış ve zengin Kafkas Üniversitesi sulak alanı gibi Kars sınırlarındaki 6 farklı alanda 11 saat gözlem yapıldı. Iğdır'da ise 95 türden 649 kuş gözlemlendi. Aras Nehri Kuş Cenneti'nden Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eteklerine kadar Iğdır sınırlarında 9 farklı alanda 9 saat gözlem yapıldı.

EN ÇOK KUŞ TÜRÜ DENİZLİ'DE GÖRÜLDÜ

Türkiye'de Büyük Kuş Sayım Günü etkinliğinde 23 şehrin yer aldığını belirten UTAH Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve merkezi Kars'ta bulunan Dernek Başkanı Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, "Toplam 265 kuş türünden 8 bin 962 kuş gözlemlendi. En çok kuş türü görülen il 152 tür ile Denizli olurken, KuzeyDoğa Derneği ise en çok kuş türü gören kurum oldu. Bugün Türkiye'de kaydedilen bireylerin yüzde 34'ünün görüldüğü Kars ili ise bir kez daha Büyük Gün'de Türkiye'de en çok kuş sayılan alan oldu. Dünya çapında ise toplamda 6 bin 950 türden 790,033 kuş gözlemlendi. Kolombiya, geçen sene olduğu gibi bu sene de 1381 tür ile birinci oldu. Türkiye ise 265 tür ve 134 gözlem ile 253 ülke arasında 27'nci sırayı aldı. En çok gözlem kaydı 41,538 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde geldi" diye konuştu

'BÜYÜK KUŞ SAYIM GÜNÜ' NEDEN ÖNEMLİ?

Cornell Üniversitesi Ornitoloji Laboratuvarı'nın yürüttüğü dünya kuş gözlem sitesi 'eBird.org' tarafından her yıl ilkbahar ve sonbaharda bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Etkinliğin yapılmasındaki temel nedenin, kuşların ilkbahar aylarında üremek için kuzeye, kışı geçirmek için de sonbaharda güneye yaptıkları uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Çağan Hakkı Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca kuşların ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini hatırlatmaktır. Yaban hayatımızın çok belirgin ve renkli bir parçası olan kuşlar, doğal çevremizin sağlığının kilit göstergeleridir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal yaşam alanlarının bozulması ve yok edilmesi, iklim değişikliği, kediler gibi istilacı türler, kaçak avcılık, zehirlenme, yumurta toplama, yüksek gerilim hatları gibi doğal olmayan bariyerler gibi tehditlerden dolayı pek çok yüzlerce kuş türünün popülasyonu azalmaktadır."

Dünyada kuş türlerinin yüzde 13,2'sinin soyunun tehlike altında, yüzde 9,3'ünün soyunun ise tehlikeye girmek üzere olduğunu belirten Şekercioğlu, "Yüzde 1,6'sının soyu ise son 500 yılda tükenmiştir ya da tükendiği düşünülüyor. Yani kuş türlerinin neredeyse 4'te 1'inin nesli tükenmiş ya da tükenmek üzere. Bu rakamlar, diğer canlılar için daha da yüksek. Ülkemizde ise değerlendirilmesi yapılmış 1707 hayvan türü içinde 4'ünün soyu küresel çapta tükenmiş. 275'inin soyu küresel çapta tehlikede, 100 türün soyu tehlikeye açık, 126 tür ile ilgili ise yeterli bilgiye sahip değiliz" dedi.

(DHA)