Emre Belözoğlu'na fırçayı tutan o mu?

İzlanda’da havalimanında futbolcumuz Emre Belözoğlu’na gazeteci gibi yaklaşan bir kişi mikrofon gibi tuttuğu fırçayı uzattı. Gündeme oturan olay sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Türk sosyal medya kullanıcıları tepki çeken hareket yapan kişinin izini sürdü. Akşam saatlerinde ise hareketi yapan kişinin 26 yaşındaki Belçikalı Corenting Siamang olduğu iddia edildi.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA YAPMIŞ

Corenting Siamang’ın tepki çeken hareketiyle ilgili Facebook’tan açıklama yapıp sildiği belirtiliyor.

Corentin Siamang Facebook’ta sözlerine “Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi” diye başlamış.

Siamang, “Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı!” ifadelerini kullanıyor.

‘Taraftarlar kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı kabul edilemez ve utanç verici buldu” diyen Siamang, “Sosyal medyada beni aramaya koyuldular. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalıyı günah keçisi olarak belirledi. Hesabına binlerce nefret dolu mesaj gönderildi” yazmış.

Türk Milli Takımı’nın 3 saat bekletilmesinin kendisiyle alakası olmadığını, mizah yapmak istediğini savunan Siamang, “Tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum” demiş.