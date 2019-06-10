  • $5,779
  • 6,5437
  • 246.494
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 18:43 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:25

Emre Belözoğlu'na fırçayı tutan o mu?

Emre Belözoğlu'na fırçayı tutan o mu"

Türk Milli Takımı’nın İzlanda’da uzun süre havalimanında bekletilmesi büyük tepki çekmişti. Bir kişinin ise futbolcumuz Emre Belözoğlu’na mikrofon gibi fırça uzattığı görülmüştü. Yaşanan olay sonrası fırçayı tutan kişinin kim olduğunun ortaya çıktığı iddia ediliyor.

İzlanda’da havalimanında futbolcumuz Emre Belözoğlu’na gazeteci gibi yaklaşan bir kişi mikrofon gibi tuttuğu fırçayı uzattı. Gündeme oturan olay sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Türk sosyal medya kullanıcıları tepki çeken hareket yapan kişinin izini sürdü. Akşam saatlerinde ise hareketi yapan kişinin 26 yaşındaki Belçikalı Corenting Siamang olduğu iddia edildi.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA YAPMIŞ

Corenting Siamang’ın tepki çeken hareketiyle ilgili Facebook’tan açıklama yapıp sildiği belirtiliyor.

Corentin Siamang Facebook’ta sözlerine “Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi” diye başlamış.

Siamang, “Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı!” ifadelerini kullanıyor.

‘Taraftarlar kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı kabul edilemez ve utanç verici buldu” diyen Siamang, “Sosyal medyada beni aramaya koyuldular. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalıyı günah keçisi olarak belirledi. Hesabına binlerce nefret dolu mesaj gönderildi” yazmış.

Türk Milli Takımı’nın 3 saat bekletilmesinin kendisiyle alakası olmadığını, mizah yapmak istediğini savunan Siamang, “Tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum” demiş.

 

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

<p>A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı gün

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Çocuğu için öyle bir şey yaptı ki

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.