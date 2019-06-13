Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan Yağmur Aşıka 2 liralık tazminat davası

Emre Âşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Âşık’a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Yağmur Âşık’ın 5 Aralık 2018 tarihinde Emre Âşık’ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.

İHA