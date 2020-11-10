Emniyet'ten 54 ilde "sokak" operasyonu: 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından son bir haftada 54 ilde düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda, 54 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 36 tabanca ve tüfek ile 249 bin 875 lira ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 108 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.