10 Kasım 2020 Salı 00:15 | Son Güncelleme:
Emniyet'ten 54 ilde "sokak" operasyonu: 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı Twitter'dan son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.
Narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından son bir haftada 54 ilde düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı.
"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda, 54 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 36 tabanca ve tüfek ile 249 bin 875 lira ele geçirildiği aktarıldı.
Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 108 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız! ����— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 9, 2020
Son 7 gün içerisinde Narkotik Birimlerimizce gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında;��#polis #narkotik pic.twitter.com/vzhD3ZiJSL