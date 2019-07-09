Emniyette karşılama mahkemede tutuklama

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul D-100 karayolu Pendik mevkiinde 6 Temmuz’da yol verme kavgası nedeniyle hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran magandalar hakkında soruşturma başlatıldı. Bir baklava firmasının sahipleri oldukları ortaya çıkan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, dün Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi’ne geldi.

Trafikten men, 1100 TL ceza

Emniyette sürücü Hasan Sel’in ehliyetine el konularak, bin 110 TL para cezası kesildi. Anadolu Adalet Sarayı’na gönderilen 2 zanlıya “kara ulaşımı araçlarını alıkoyma”, “mala zarar verme”, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildi. Zanlılar tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Kastamonu’daki annesinin rahatsızlığı nedeniyle yola çıktığını söyleyen Hasan Sel, şöyle konuştu: “Söz konusu aracı sollarken ani bir şekilde otomobilimizin önüne doğru geldi. Ani fren yapınca bize çarptı. Emniyet şeridininden gelerek sağ yan aynamıza çarptı. Sürücü camı açıp küfür etti. Acelemiz vardı, karşılık vermedik.

Basmak zorunda kalmış

Trafiğin yavaşladığı noktada arkadan 3. kez çarptı. Aşağı inip o anın stresiyle aynasını kırdım. Geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş esnasında kaput üzerine bastım.” Öte yandan Seyidoğlu firması "Seydioğlu Baklava AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir talebiyle mahkemeye başvurdu.

Kapıda tokalaşan amire soruşturma

Trafik magandalarını kapıda karşılayarak ellerini sıkan Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi amirinin görev yeri değiştirildi. Polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Hem suçlu hem şikayetçi

Otomobilde hamile bir bayanın olduğunu bilmediğini söyleyen Hüseyin Sel, “Bel fıtığından ameliyatlıyım, platin takılı. Çarpma anında belim incindi. Ben de bize ettikleri küfürlerden ve aracımıza verdikleri zarardan dolayı şikayetçiyim. Hakkımızda başlatılan linç kampanyası telikeli bir boyuta ulaştı” dedi.