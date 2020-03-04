Emniyetin kullanılmayan telsizleri tasfiye ya da imha edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; Yönetmelikle, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizattan ihtiyaç fazlası bulunanlar, standardın dışındakiler ve HEK (vasfını kaybetmiş, arızalı makine, teçhizat, mal ve malzeme) durumunda olanların tasfiyesi ve değerlendirilmesine ilişkin uygulama yöntemleri belirlendi.

Buna göre, merkez teşkilatında Genel Müdürlük kadrosundan, diğer birimlerde ise kendi kadrolarından, harcama yetkilisinin belirlediği bir kişinin başkanlığında, konusunda uzman en az iki kişinin yer alacağı 5 kişiden, harcama yetkilisinin onayıyla teknik komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlara, gerekli görülmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlardan da konusunda uzman üyeler dahil edilebilecek.

Teknik komisyonlar, taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda durumlarını belirleyecek. Bu belirlemede, öncelikle satış, hibe, mübadele veya devir edilecek malların hizmette kullanımı ile elden çıkarılması arasındaki fayda dikkate alınacak.

Teknik komisyonlar tarafından ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler için diğer birimlerde ihtiyaç olmadığının anlaşılması halinde değer tespiti ve diğer işlemlere geçilecek.

Frekansı yüklü telsizler preslenmek için MKE'ye teslim edilecek

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki el telsizi, oto telsizi, sabit telsiz, role ve SSB telsizi cihazlarının da diğer demirbaş malzemelerde olduğu gibi, harcama yetkilisinin onayına istinaden oluşturulacak komisyon marifetiyle tasfiyesine karar verilebilecek.

Genel Müdürlüğe tahsisli frekansları yüklü olan telsizler ise preslenmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) teslim edilerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkış işlemleri yapılacak.

Akü gruplarına ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan atık pil ve akümülatörlerin kontrolüne dair yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacak.

Kurumlar arası malzeme değişimi olabilecek

Teknik komisyonlarca ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda durumunda olduğu belirlenen taşıt, silah, mühimmat, makine, teçhizat, mal ve malzeme Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen veya bunların sahip oldukları mal ve malzeme ile mübadele edilebilecek.

Yönetmelik kapsamında yer alan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığı hususunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak, dost veya müttefik devletlerin emniyet ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ve değer tespit komisyonu tarafından bedeli de belirlendikten sonra İçişleri Bakanının onayı ile hibe edilebilecek ya da değeri üzerinden veya değerinden daha az bir bedel karşılığında yardım olarak verilebilecek.