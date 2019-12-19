Emniyet'e değil FETÖ'ye! Başkan Erdoğan'ın evini izleyen kameranın kayıtlarını düzenli olarak almışlar

Altınok, İstanbul'un 24 saat boyunca kameralar tarafından canlı takip edildiğini ama sadece Başkan Erdoğan’ın Kısıklı’daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameraların MOBESE sistemine bağlanmadığını anlayınca bu işin üzerine gittiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın konutu, çalışma mekânları gibi korumada birinci derecede önemli merkezler başta olmak üzere İstanbul, MOBESE sistemi tarafından 24 saat görüntülü ve canlı olarak izlenmekteydi. İzleme işlemi Emniyet bünyesindeki Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyordu. İstanbul dijital kameralar tarafından izlenirken, bir yer istisna tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmamıştı.



MOBESE SİSTEMİ FETÖ'CÜ ŞİRKETE VERİLMİŞ!



Emniyet’teki MOBESE merkezinden Erdoğan’ın konutunun bulunduğu Kısıklı’daki bölgede ne olduğunu göremiyorduk. Bu işin üzerine gittim. Sistem dışı bırakılan kameralar yerinden kayıt alıyor, görüntüler kameraların hafıza kartına kaydediliyor, sonra bu görüntüler bir ekip tarafından manuel olarak alınıyordu. Manuel olarak alınan görüntülerin Emniyet’te de kayıtları çıkmadı. Çünkü İstanbul’daki MOBESE sisteminin bakım ve kontrolü FETÖ’cü ‘Sürat Bilişim Şirketi’ne verilmiş. Bu şirket Kısıklı’daki konutun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış, ancak Emniyet’in kayıtlarına sokmamış. Belli ki Emniyet dışında bir merkezde bu görüntülerden işlerine geleni arşiv yapmış, işlerine gelmeyenleri imha etmişler. Erdoğan’a yönelik bir darbe girişiminde kullanılmak üzere... Bunun üzerine ASELSAN’la işbirliği yaparak Kısıklı’da Cumhurbaşkanımızın konutu başta olmak üzere bölgeyi MOBESE sistemine dahil ettik” dedi.