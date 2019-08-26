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Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Emniyet ve MİT’in operasyonuyla FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı.

FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı. TRT Haber'in haberine göre; Tutuklanan FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral'ın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

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