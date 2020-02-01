Emir, kendisini kurtaran AFAD ekibiyle buluştu

Mustafa, ekibi, hastane odasına girer girmez tanıdı. AFAD ekibi moral ve destek verdikleri ziyaretin sonunda küçük Mustafa’dan bir an önce iyileşerek, iadeiziyarette bulunmasını istedi. AFAD ekibi, kurtarırken başı üşüdüğü için taktıkları, daha sonra düşen şapkayı da bularak hediye etti.