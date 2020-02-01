Emir, kendisini kurtaran AFAD ekibiyle buluştu
Babası, annesi ve ablası kurtarıldıktan sonra sıkıştığı yerin zorluğu nedeniyle enkazdan daha geç çıkarılan ailenin en küçük üyesi 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek’in ilk ziyaretçileri onu enkazdan kurtaran ekip oldu.
Mustafa, ekibi, hastane odasına girer girmez tanıdı. AFAD ekibi moral ve destek verdikleri ziyaretin sonunda küçük Mustafa’dan bir an önce iyileşerek, iadeiziyarette bulunmasını istedi. AFAD ekibi, kurtarırken başı üşüdüğü için taktıkları, daha sonra düşen şapkayı da bularak hediye etti.