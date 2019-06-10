Emine Erdoğan'dan önemli mesajlar

Emine Erdoğan proje için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Öğrencilerin katıldığı eğitim seminerleri düzenlendi. Onlara temizlemeden önce kirletmemenin ne kadar kolay olduğu anlatıldı.

Denizler çöple doldurmak için değil bakıp ilham duymak içindir.



Okulların kapanmasına az zaman var. Tatil sezonu başladı.





Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen sahillerin, plajların temizliğine özen gösterin. Özellikle plastikleri ve pipetleri gerek çevre temizliği, gerek deniz canlıları üzerindeki ölümcül etkilerini düşünerek kullanmamaya dikkat edelim.

Dünya tüm güzellikleriyle toplumların ortak mirasıdır. Tüm bu değerleri korunmuş olarak gelecek nesillere ulaştırmak evrensel bir sorumluluktur. Bunu yerine getirebileceğimize inanabiliyorsak sağlam adımlar atıyoruz demektir.



Bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Umarım doğaya verdiğimiz mavi söze ilelebet sadık kalırız.