  • $5,7758
  • 6,5392
  • 246.756
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 16:26 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:30

Emine Erdoğan'dan önemli mesajlar

Emine Erdoğan'dan önemli mesajlar

"Sıfır Atık Mavi Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde bugün başlatıldı.

Emine Erdoğan proje için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Öğrencilerin katıldığı eğitim seminerleri düzenlendi. Onlara temizlemeden önce kirletmemenin ne kadar kolay olduğu anlatıldı.

Denizler çöple doldurmak için değil bakıp ilham duymak içindir.

Okulların kapanmasına az zaman var. Tatil sezonu başladı.



Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen sahillerin, plajların temizliğine özen gösterin. Özellikle plastikleri ve pipetleri gerek çevre temizliği, gerek deniz canlıları üzerindeki ölümcül etkilerini düşünerek kullanmamaya dikkat edelim.

Dünya tüm güzellikleriyle toplumların ortak mirasıdır. Tüm bu değerleri korunmuş olarak gelecek nesillere ulaştırmak evrensel bir sorumluluktur. Bunu yerine getirebileceğimize inanabiliyorsak sağlam adımlar atıyoruz demektir.

Bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Umarım doğaya verdiğimiz mavi söze ilelebet sadık kalırız.

Sıcak Kemoterapi (HIPEC) Nedir? Hangi Hastalara Uygulanabilir? | Doç. Dr. Mustafa Duman

<p>Dünya şampiyonu Fransa’yı deviren A Milli Takım İzlanda’da skandal şekilde karşılandı. Milliler h

Ülkemize Kurban Olsunlar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.