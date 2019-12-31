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Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 62 ailenin umutlu bekleyişi 120’nci gününe girdi. 2019'un son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da aileleri ziyaret ederek çocuklarının durumu hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

(İHA)


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