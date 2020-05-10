Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan, "En başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anne, bir yüreğin sınırsızlığını anlatan en uzun cümledir. Annelik, Allah'ın kadınlara bahşettiği en güzel makam, son cennete varan bir sevgi yoludur. Koşulsuz sevgiyi, sabrı, merhameti, koruyup kollamayı en derin anlamlarına o taşır.

En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, annelerimizi başımızdan, dualarını ülkemizden eksik etmesin. Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır."


THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' videosu

THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' videosu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastanede incelemelerde bulundu

İşte şampiyonluk ustaları