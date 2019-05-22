Emine Erdoğan: Sağlık politikamızın merkezinde insan var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü’nce Cenevre’de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında “İnsani ve Hassas Durumlarda Kadınların, Çocukların ve Ergenlerin Sağlık ve Esenliklerinin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı İle Uyumlu Hâle Getirilmesi” konulu bir konuşma yaptı. İnsani ve hassas durumlarda kadınların, çocukların ve gençlerin yaşam şartlarının herkesi ilgilendirdiğinin altını çizen Emine Erdoğan, 132 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin yaşadığı bir dünyada kendilerine büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği sayesinde, birçok insanın derdine derman olmayı başardığını belirten Erdoğan, “Biz bu başarıyı sağlık hizmetlerimizdeki ‘önce insan’ yaklaşımına borçluyuz. ‘Önce insan’ diyerek tüm sağlık politikalarımızın merkezine insanın mutluluğunu koyduk” dedi.

Adalet Bakanlığı’na 11 bin 78 personel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.