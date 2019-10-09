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  3. Emine Erdoğan restore edilen tarihi çeşmeyi açtı

Emine Erdoğan restore edilen tarihi çeşmeyi açtı

Emine Erdoğan restore edilen tarihi çeşmeyi açtı

Başkan Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı.

Ayrıca Emine Erdoğan, Kalemeydan’da, Sırbistan’ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı. Emine Erdoğan, 1948’de kurulan bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsü’nde çalışmalarla ilgili de bilgilendirildi. 

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