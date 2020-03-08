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  3. Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır

Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır

Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."

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