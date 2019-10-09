Emine Bulut son dakika cinayet davasında karar nedir? Emine Bulut'un katili ne kadar ceza aldı?

Emine Bulut son dakika cinayet davasında karar nedir? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kırıkkale'de 38 yaşındaki eski eşi Emine Bulut'u kızının önünde bıçaklayarak ve boğazını keserek öldüren Fedai Varan, bugün ilk kez hakim karşısında. Olayın faili Fedai Varan hakkındaki iddianame 5 günde hazırlanmış, aynı gün mahkemece kabul edilmişti. Türkiye bu korkunç cinayeti Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' çığlığı ile duymuştu. Son dakika Emine Bulut davasında karar nedir, Fedai Varan ne kadar ceza aldı? diye merak ediliyor.. İşte yanıtı..

EMİNE BULUT CİNAYETİ DAVASINDA AVUKATTAN AKILALMAZ İFADELER

Katil zanlısı Fedai Varan'ın hazır bulunduğu duruşmada söz alan avukatı Ersan Ersoy, “Bütün kadınların acısını paylaşıyorum. Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Sanığın sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” ifadelerini kullandı.

Hakim, duruşmadan fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada paylaşım yapanları uyardı ve yasal işlem başlatacağını söyledi.

EMİNE BULUT DAVASINDA KARAR NEDİR?

Emine Bulut cinayeti davası duruşması devam ediyor. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Duruşmayı takip etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor. Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

Dava sonuçlandığında haberimizde yer alacak.

EMİNE BULUT CİNAYETİ

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.

CANİCE KATLETTİ!

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Cani eski eşi Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ALÇAK TAKSİYE BİNİP KAÇTI!

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

PİŞKİN PİŞKİN KENDİNİ SAVUNDU!

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde pişkin sözlerle caniliğini savundu "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

KATİL FEDAİ BARAN'DAN AŞAĞILIK SÖZLER

Habertürk’ten Mahir Kılıç’in haberine göre katil Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek Emine Bulut ile bir kafede buluştu. Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Emine Bulut bir taksiye binerek kaçmaya çalıştı ancak cani tarafından taksiden indirildi. Emine Bulut, 100 metre ilerideki bir dönerciye girdi, katil de peşinden geldi. Fedai Baran, Emine Bulut boğazından bıçakladı.

Cinayet sonrası Emine Bulut’a küfürler eden cani bir taksiye bindi. Taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine ‘Hayvan kestim’ cevabını verdi. Soğukkanlı katil daha sonra bir tekel bayisine uğrayıp 2 tane bira almış!

