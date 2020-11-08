Emina Jahovic ve İbrahim Kutluay'dan iki taraflı yalanlama

Önceki gün ayrı ayrı yerlerde görüntülenen İbrahim Kutluay ile Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, haklarında çıkan birliktelik iddialarına açıklama yaptı.

Edwina Sponza’den ayrılan Kutluay’ın ilişkisinin bitmesindeki neden Emina Jahovic olduğu ortaya atıldı. İki tarafta önceki gün böyle bir ilişkinin olmadığını dile getirdiler.

İbrahim Kutluay, "Söylentiler doğru değil. Aldatma gibi bir durum söz konusu olamaz. Birbirimizi seviyoruz. Kişisel anlaşmazlıklar yüzünden ayrıldık" dedi.