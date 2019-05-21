Emekli uzman çavuş ve emlakçı 7 kilo eroinle yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde D-100 Karayolu´nda uygulama yaptı. Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Otomobilin çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 7 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan emekli uzman çavuş E.G. (49) ile emlakçı M.D. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G. ve M.D. bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)