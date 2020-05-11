Emekli maaşları ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren sok dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.