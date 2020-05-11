Emekli maaşları ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi?
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusu da böylece yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklana Erdoğan, normalleşme takvimine dair detaylara değindi. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte o tarih...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren sok dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız